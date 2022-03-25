أكبر تحالف للسياحة والسفر فى أوروبا يعتزم إقامة احتفاليته السنوية بمصر

غدا.. العنانى يبحث فى برلين تأثير الأزمة الروسية على حركة الطيران الألمانى لمصر

أعلن اتحاد «QTA» أكبر تحالف للسياحة والسفر فى أوروبا، عن رغبته لإقامة الاحتفالية الـ ٢٠ لتأسيسه خلال عام ٢٠٢٣ بمحافظة البحر الأحمر، حيث استضافت مصر الاجتماع السنوى للتحالف مرتين إحداهما عام ٢٠٠٧ بمدينة القاهرة والأخرى فى عام ٢٠١٤ بمدينة الأقصر.

ومن المقرر أن يلتقى غدا السبت، خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالعاصمة الألمانية برلين، بعدد من كبرى منظمى الرحلات الألمان المتعاملين مع المقصد السياحى المصرى، لبحث تأثير تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية على حركة الطيران الألمانى إلى مصر.

يأتى ذلك عقب انتهاء زيارته للعاصمة البريطانية لندن والتى عقد خلالها عددا من اللقاءات الرسمية والمهنية، بهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ولا سيما السوق الألمانية فى ظل أهمية هذا السوق بالنسبة للمقصد السياحى المصرى فى السنوات الماضية وكذلك فى ضوء قيام الحكومة الألمانية بتخفيف قيود السفر.