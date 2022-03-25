أكبر تحالف للسياحة والسفر فى أوروبا يعتزم إقامة احتفاليته السنوية بمصر

غدا.. العنانى يبحث فى برلين تأثير الأزمة الروسية على حركة الطيران الألمانى لمصر
أعلن اتحاد «QTA» أكبر تحالف للسياحة والسفر فى أوروبا، عن رغبته لإقامة الاحتفالية الـ ٢٠ لتأسيسه خلال عام ٢٠٢٣ بمحافظة البحر الأحمر، حيث استضافت مصر الاجتماع السنوى للتحالف مرتين إحداهما عام ٢٠٠٧ بمدينة القاهرة والأخرى فى عام ٢٠١٤ بمدينة الأقصر.
ومن المقرر أن يلتقى غدا السبت، خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالعاصمة الألمانية برلين، بعدد من كبرى منظمى الرحلات الألمان المتعاملين مع المقصد السياحى المصرى، لبحث تأثير تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية على حركة الطيران الألمانى إلى مصر.
يأتى ذلك عقب انتهاء زيارته للعاصمة البريطانية لندن والتى عقد خلالها عددا من اللقاءات الرسمية والمهنية، بهدف جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ولا سيما السوق الألمانية فى ظل أهمية هذا السوق بالنسبة للمقصد السياحى المصرى فى السنوات الماضية وكذلك فى ضوء قيام الحكومة الألمانية بتخفيف قيود السفر.
وناقش أيضا الوزير مع رئيس اتحاد شركات الطيران بألمانيا سبل تعزيز وتنشيط حركة السياحة الوافدة من السوق الألمانية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة موقف حركة الحجوزات السياحية إلى مصر من السوق الألمانية والخطط المستقبلية للتشغيل خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل قيام ألمانيا بتخفيف قيود السفر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، والتى من بينها استمرار مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة فى المطارات المصرية فى المحافظات السياحية، حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢.