المملكة المتحدة تفرض عقوبات على 6 أشخاص وشركات في ميانمار لمساعدتهم النظام العسكري

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 3 أشخاص من بينهم القائد العام المعين حديثًا لسلاح الجو الميانماري و3 شركات مسؤولين عن إمداد النظام العسكري في ميانمار بالأسلحة والمعدات.

وذكر بيان للخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي قبل يوم من عيد القوات المسلحة الميانمارية؛ ففي مثل ذلك اليوم من العام الماضي، قتل جيش ميانمار أكثر من 100 مدني، في ما يعتبر أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب على حكومة أونغ سان سو تشي في فبراير 2021.

وأضاف البيان أنه سيتم فرض عقوبات جديدة وتجميد أصول وحظر للسفر إلى المملكة المتحدة لـ"أونج مو مينت" و"أونج هلينج" والجنرال "هتون أونج"، كما سيتم تجميد أصول شركة "دايناستي إنترناشونال" و"ميانمار كميكال آند ميشنري" وشركة "ميا وين إنترناشونان".

وأشارت المملكة المتحدة إلى أنها تعاونت بشكل وثيق مع الشركاء في الولايات المتحدة وكندا لتنسيق هذه الجولة الأخيرة من العقوبات.

وقالت وزيرة شؤون آسيا البريطانية، أماندا ميلينج: "لم يُظهر جيش ميانمار أية مؤشرات على وقف حملته الوحشية من العنف ضد شعب ميانمار، الذي يواصل كفاحه من أجل الديمقراطية".

وتابعت: "تستهدف هذه العقوبات أولئك الذين يسهمون بدور فعال في إمداد الجيش بالأسلحة التي تسهل حدوث هذه الانتهاكات في جميع أنحاء البلاد".