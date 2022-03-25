تعادل سلبي يعزز فرص أمريكا والمكسيك في التأهل للمونديال القطري

عزز المنتخبان المكسيكي والأمريكي لكرة القدم فرصهما في المنافسة على بطاقات التأهل لبطولة كأس العالم 2022 بتعادلهما سويا بدون أهداف صباح اليوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدور النهائي بتصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة للمونديال المقرر بقطر.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الأمريكي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في هذا الدور من التصفيات إلى المونديال مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الرابع دورا فاصلا مع بطل تصفيات اتحاد أوقيانوسية على مقعد في المونديال.

وتحسم الجولتان المتبقيتان في التصفيات يومي الأحد والأربعاء المقبلين هذا الصراع الدائر على البطاقات الثلاثة المؤهلة من اتحاد كونكاكاف لمونديال 2022 .