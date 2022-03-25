 بوتين: الغرب يحاول طمس الهوية الروسية.. ونحن لا نتحمل العصبية العرقية - بوابة الشروق
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بوتين: الغرب يحاول طمس الهوية الروسية.. ونحن لا نتحمل العصبية العرقية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 2:52 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 2:52 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تحمي الثقافة العالمية بفضل ثقافة العرق الروسي، معقبًا: «نحن لا نتحمل العصبية العرقية».
وأضاف بوتين، في كلمة له، مساء اليوم الجمعة: «نحن مكونون من مجموعات عرقية متعددة، وهذا ما نفتخر به، فهي أكبر مميزات دولتنا»، مشيرًا إلى حب الشعوب للثقافة الروسية.
وأكد أن روسيا تدعم ثقافتها، فلديها الكثيرين ممن حصلوا على جوائز أدبية عالمية، مضيفًا أن موسكو تربي أجيالا تستطيع أن تفكر وتتقبل وتحترم الماضي والحاضر لهذا البلد، فهم مواطنون حقيقيون لروسيا.
ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يحاولون طمس الهوية الروسية، لكن روسيا تدعم ثقافتها والمثقفين من رجال دولتها.

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