قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تحمي الثقافة العالمية بفضل ثقافة العرق الروسي، معقبًا: «نحن لا نتحمل العصبية العرقية».

وأضاف بوتين، في كلمة له، مساء اليوم الجمعة: «نحن مكونون من مجموعات عرقية متعددة، وهذا ما نفتخر به، فهي أكبر مميزات دولتنا»، مشيرًا إلى حب الشعوب للثقافة الروسية.

وأكد أن روسيا تدعم ثقافتها، فلديها الكثيرين ممن حصلوا على جوائز أدبية عالمية، مضيفًا أن موسكو تربي أجيالا تستطيع أن تفكر وتتقبل وتحترم الماضي والحاضر لهذا البلد، فهم مواطنون حقيقيون لروسيا.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب يحاولون طمس الهوية الروسية، لكن روسيا تدعم ثقافتها والمثقفين من رجال دولتها.