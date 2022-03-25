 حسن شاكوش يطرح فيديو كليب أمى العزيزة - بوابة الشروق
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حسن شاكوش يطرح فيديو كليب أمى العزيزة


نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 4:45 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 4:45 م
طرح مغني المهرجانات حسن شاكوش، فيديو كليب أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم «أمى العزيزة» عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد الفزانى، وألحان حسام فيكا، وتوزيع اسلام شيبسي، والكليب من إخراج مصطفى السويفى.

وتقول كلمات الأغنية: «بلغوا امى العزيزة إبنك ضناكى حزين.. اه حزين من كل حاجه خلى الزمن يراضيه.. فين زمان الطيبة ياما فين زمن الإنسانية.. فين زمان القلب الأبيض والمحبه الربانية.. فاكرة لمتنا يا امى كل يوم م المغربية.. ساعة ما المدفع يضرب وانتى بتنادي عليا».

يشار إلى أن حسن شاكوش أحيا عدة حفلات بجولة غنائية بأمريكا، وشاركه عمر كمال في حفلتين في نيويورك، ولوس أنجلوس.

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