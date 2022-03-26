قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين أحدهما من داخل المسجد الأقصى، والآخر من بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن الشاب الذي تم اعتقاله من داخل الأقصى يدعى عمر عودة (25 عامًا) وهو من بلدة "أم الفحم" داخل الخط الأخضر.

وذكرت مصادر أخرى أنه تم اعتقال الشاب الآخر من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

ولم يتم التعرف على هوية الشاب المعتقل، إلا أنه تم نقله إلى مركز تحقيق في البلدة.

وكان 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص والعشرات بالاختناق، في وقت سابق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المُناهضة للاستيطان شرق محافظة "قلقيلية" الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.