مستشار الأمن الأمريكي: بايدن على اتصال بعدد من الدول المنتجة للغاز التي يمكنها المساعدة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن العدوان الروسي على أوكرانيا يظهر استعداد موسكو لتجاهل الحدود الدولية.

‏وأضاف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتصال، بعدد من الدول المنتجة للغاز التي يمكنها المساعدة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تستورد الغاز من روسيا، وتضع خطط ا لوجود بدائل أخرى.

ويواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.