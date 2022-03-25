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دويتشه بنك يقيل 4 مصرفيين أمريكيين

دويتشه فيله
دويتشه فيله
د ب أ
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 12:38 م

أقال مصرف دويشته بنك الألماني أربعة مصرفيين أمريكيين على خلفية انتهاك قواعد الالتزام، وفقا لمصادر مطلعة.

وأقال البنك الألماني بين دارسني، رئيس أسواق رأس المال في الأمريكتين، ورافي راجوناثان، وهو مدير إداري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

كما أقال البنك براندون سان، وهو مدير، ودانيل جاونا المقرب منه، وفق ما ورد على حسابه بموقع "لينكد إن".

ولم يسن معرفة تفاصيل خرق الالتزام المزعوم على الفور. وذكر مصدر مطلع أنه لا يتعلق بأنشطة خدمات العملاء.

ورفض راجوناثان ومتحدث باسم دويشته بنك التعليق. ولم يستجب دارسني وسان وجاونا على الفور لطلبات الإدلاء بتصريح.

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