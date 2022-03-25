الأم المثالية بسوهاج تروي حديثها مع الرئيس السيسي: شكرته ودعيت له

روت السيدة سميرة أحمد الأم المثالية لمحافظة سوهاج التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل حديثها مع الرئيس خلال الاحتفالية.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس: «وجهت الشكر للرئيس ودعيت له بالصحة والعافية ويقدره على المسؤولية».

وأضافت أنها حصلت على الأم المثالية على محافظة سوهاج والمركز الثاني على مستوى الجمهورية، موضحة أن ابنتها هي من قدّمت لها في المسابقة دون علمها.

وأشارت إلى أن كانت تعلم أبناءها إلى جانب المدرسة ورفضت حصولهم على دروس خصوصية إلى جانب عملها ومراعاة زوجها المريض، موضحة أن تنظيم الوقت هو العامل الرئيسي للنجاح.

وكرّم الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022، وذلك بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي بحضور كبار المسؤولين والوزراء، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة نصر.

وأعلن الرئيس السيسي، 10 قرارات جديدة وجه الحكومة بتفعيلها استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، وقال إنّه عاهد نفسه منذ أن تولى مسؤولية هذا الوطن، أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها، مؤكدا أنه على العهد والوعد ببذل كل ما في وسعه لمواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها عرفانًا بدورها الفاعل في بناء المجتمع وانشغالها بهمومه.