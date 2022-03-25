قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جرى التنسيق مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة للمشاركة في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" غدًا السبت، والذي يشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الإضاءة لمدة ساعة بداية من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً، للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة، بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.



وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الجمعة، أنه سيجري ‬إطفاء الإنارة الخارجية غير الحيوية على مدار الساعة المحددة في كافة الهيئات، والمنشآت، والجامعات التابعة للمحافظة، وأيضًا الواجهات ،والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية، لتكون رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك الطاقة، كما تعد فرصة لاقناع الدول الكبرى بضرورة مراجعة سياساتها البيئية لتقليل الانبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية.



ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام من خلال إطفاء الأنوار الخارجية وغير الضرورية، مع الحرص على الالتزام بعدم إطفاء أي أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة، أو الخاصة.