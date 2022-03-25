سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد للمرأة المصرية اعتبارها، معتبرة أنه منقذ مصر من الانهيار والضياع.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أنها تعتبر الرئيس إنسان بناء وشريف ويحارب الفساد، متابعة: «السيسي سيطهر مصر من الفساد».

وحول تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية الأم المثالية، عقبت: «هو مصري صميم أصيل ويعرف بحكم خبرته كرجل في الجيش، مش بس ذكائه والعبقرية اللي ربنا اديهاله، دور الفن المصري وما قدمه».

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدر دور المرأة المصرية في تربية النشء، لذا فإن السيدة حجر الأساس بالنسبة إليه، مضيفة أن الرئيس يعامل المرأة كإنسان لديه كفاءة.