قال الدكتور شريف ناحي، زوج الراحلة أنيسة حسونة، إنه في ذهول منذ وفاة زوجته، رغم توقع الأمر، لأن الأسابيع الثلاثة الأخيرة كانت صعبة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مانشيت»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس: «نشعر أنها انتزعت منا عنوة، لكنها في مكان أفضل»، مؤكدًا أن الراحلة كانت تتفانى في كل عمل يسند إليها.

وأكد أن الراحلة كانت موهوبة ولديها «ذكاء مركز» في أي شيء تنوي القيام به، حتى لو كانت ترتيب «فسحة»، وذلك كي يخرج العمل الذي تقوم به بدقة.

وتابع: «أنيسة بني آدمة يهون قدامها أي شيء أي حد بيعمله»، مضيفًا أن الراحلة لم تكن تحمل صفة واحدة من صفات فتاة أحلامه، لكن «حظه الجيد» هو ما جعله يتزوج من «حسونة».