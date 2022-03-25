 متحدث الحكومة الهنغارية: يجب التصرف بهدوء ومعاقبة المسؤولين الروس دون غيرهم - بوابة الشروق
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متحدث الحكومة الهنغارية: يجب التصرف بهدوء ومعاقبة المسؤولين الروس دون غيرهم

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 1:08 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 1:08 م


قال ‏المتحدث باسم رئيس الوزراء الهنغاري، إن بلاده ترفض الهجرة غير الشرعية حتى في ظل الأزمة الحالية، مؤكدًا أن العقوبات على روسيا تؤثر على الدول المحيطة بها، مثل هنغاريا.
وأضاف، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السوم الجمعة، أنه لا بد أن يكون العالم حذرًا إزاء معاقبة كل الروسيين، موضحًا أنه يجب التصرف بهدوء ومعاقبة المسؤولين دون غيرهم.
ولفت إلى أن هنغاريا تحاول مع شركائها، إقرار تدابير للحد من تداعيات أزمة أوكرانيا اقتصاديًا، متابعًا: «نسعى دائما للعمل ضمن إطار أوروبي موحد».
يواصل الجيش الروسي لليوم الـ30 استهداف المرافق العسكرية في أوكرانيا في إطار عمليته الخاصة هناك، فيما يؤكد الغرب عزمه على مد كييف بمزيد من الأسلحة وتشديد العقوبات ضد موسكو.

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