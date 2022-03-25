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أكد علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، على أن الملعب أصبح جاهز لاستضافة مباراة مصر أمام السنغال ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد المنتخب لمواجهة أسود التيرانجا، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال درويش في تصريحات تلفزيونية: «استاد القاهرة الدولي، جاهز لاستقبال الجماهير خلال مباراة المنتخب والسنغال، والجميع سيرى مواجهة بمواصفات وطابع أوروبي على أفضل ملاعب القارة».

وتابع: «تم عمل إحلال وتجديد وتطوير لاستاد القاهرة بالشكل الأمثل وعلى المواصفات الأوروبية في 2019، ومن ثم يتم المراجعة بشكل دوري من أجل إصلاح التالف وتغييره طبقا لأحدث المعايير والكفاءة».

وأضاف: «النجيلة من أفضل الأنواع المتواجدة في العالم، ويتم عمل صيانة دورية بشكل يومي وأسبوعي لها وتتم المعالجة وفقا للمعايير الأوروبية باستمرار».

وواصل: «الأرضية في أفضل حالاتها قبل مواجهة مصر والسنغال، وذلك بدون مبالغة صورة طبق الأصل من ملاعب أوروبا».

ونوه: «الشركة التي عملت تصميم الملاعب الأوروبية هي نفسها الشركة التي صمتت وقدمت التطوير ورفع كفاءة استاد القاهرة الدولي هنا».

وشدد: «الجمهور الآن أصبح أكثر وعي وسيحافظ على الملعب وسيتوفر له كل سبل الراحة المتوفرة في ملاعب أوروبا، من أجل التشجيع من أول لآخر دقيقة لتحقيق الفوز وتأهل المنتخب».

وأتم: «سيتم فتح البوابات من الساعة 2 ظهرًا وتم التصديق على حضور 60 ألف مشجع، والممنوعات معروفة، والفان اي دي أساسي مع التذكرة».