رئيسة المفوضية الأوروبية: نواصل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن والطاقة

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل يوجه رسالة قوية إلى العالم بأن الشراكة عبر الأطلسي أكثر اتحادًا.