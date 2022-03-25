 رئيسة المفوضية الأوروبية: نواصل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن والطاقة - بوابة الشروق
الجمعة 25 مارس 2022 12:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

رئيسة المفوضية الأوروبية: نواصل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن والطاقة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 11:54 ص
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل يوجه رسالة قوية إلى العالم بأن الشراكة عبر الأطلسي أكثر اتحادًا.
‏وأضافت، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز تعاونه مع الولايات المتحدة في مجالات الأمن والطاقة، مؤكدة أن التنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة سيمكن من مواجهة التحديات في مسائل استراتيجية.
وذكرت أن تزويد الولايات المتحدة لأوروبا بـ15 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام دعم كبير يقدره الاتحاد، معقبة: «نقدر للولايات المتحدة مساعدتها في تمكيننا من الاستقلال عن الطاقة الروسية».
وأعربت عن امتنانها للولايات المتحدة، لتقديمها هذا الدعم لأوروبا، قائلة: «أقول للشعب الأمريكي إن أوروبا ممتنة للدعم غير المشروط الذي قدمته الولايات المتحدة».
وتطرقت إلى أن هناك ثلاثة ملايين لاجئ، نصفهم من الأطفال، فروا من أوكرانيا، معلنة عن تخصيص مبالغ طائلة لدعمهم، وذلك حسبما أوردته فضائية «الجزيرة»، صباح اليوم الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك