الكرملين: استراتيجية أمريكا لعزل روسيا لم تكن فعالة إلا جزئيا

علق الكرملين على الدعوات لطرد روسيا من مجموعة العشرين، قائلا إن العالم أكثر تنوعًا من الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى وجود عدد أكبر من الدول يتبع نهجًا رصينًا تجاه روسيا ولا «يحرق الجسور معها».
وقال الكرملين، إن استراتيجية الولايات المتحدة لعزل روسيا لم تكن فعالة إلا جزئيًا، متابعًا: «بما أن العديد من أعضاء مجموعة العشرين في حرب اقتصادية معنا ليس شيئا فظيعا أن يتم استبعادنا».
وأكد الكرملين، أن روسيا ستبني سياسات جديدة في جميع المجالات نظرا لإفساد جميع قواعد منظمة التجارة العالمية، مضيفًا أن احتمال إعادة العلاقات مع الغرب يبقى واردا.
وذكر أنه لا يوجد موقف رسمي في مسألة إعادة إعمار روسيا لمدينة ماريوبول، كاشفًا أن الجيش الروسي سيقدّم مقترحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أفضل سبل الرد على تعزيز الناتو جناحه الشرقي.
وشدد الكرملين على ضرورة الدفع بالروبل للحصول على الغاز الروسي عقب رفض بعض الدول الأوروبية ذلك، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الجمعة.