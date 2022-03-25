الكرملين: استراتيجية أمريكا لعزل روسيا لم تكن فعالة إلا جزئيا

علق ‏الكرملين على الدعوات لطرد روسيا من مجموعة العشرين، قائلا إن العالم أكثر تنوعًا من الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرًا إلى وجود عدد أكبر من الدول يتبع نهجًا رصينًا تجاه روسيا ولا «يحرق الجسور معها».