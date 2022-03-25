الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: قوى كثيرة تمنع تطعيم المسنين ضد فيروس كورونا

ألقت الرئيسة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الجمعة، باللوم على "قوى كثيرة" كسبب لعدم تطعيم المسنين في الجزيرة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت لام في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة : "هناك كثير من القوى التي تعمل لمنع الحكومة مما يتعين عليها القيام به.. وفي هذه الحالة، تطعيم المسنين".

وتعاني هونج كونج حاليا واحدة من أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، بعد أن ظلت شبه خالية من المرض على مدار عامين تقريبا.

ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي، تم تسجيل زهاء 6500 حالة وفاة بسبب كورونا، وغالبيتهم من كبار السن الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

وافادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن حتى الآن، لا تزيد نسبة من تلقوا جرعتي لقاح لمن يبلغون من العمر ثمانين عاما فأكثر عن 41 بالمئة، وقد حصلوا على لقاح سينوفاك الذي تنتجه الصين.

وقالت لام إن هونج كونج "مجتمع شديد الحرية"، مشيرة إلى أن وسائل الاعلام تعرقل جهود الحكومة"، وأضافت: "منذ عدة أيام، نشرت صحيفة محلية عنوانا رئيسيا مضللا، ويمكن أن يبعث على الفور برسالة خاطئة إلى المسنين وأقاربهم والمجتمع بأسره بشأن الحصول على لقاح سينوفاك".

واستطردت: "اشعر بالحزن البالغ، وفي الحقيقة، بالغضب الشديد".

وأكدت أن الحكومة تركز دائما على تطعيم كبار السن، وأضافت: "لا يسعنا سوى أن نقول إنه من المؤسف أن تهدر هونج كونج بأسرها الفرصة الذهبية لتطعيم المسنين في الوقت المناسب لمنع هذا الوضع المأسوي".