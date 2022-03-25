أردوغان يؤكد رفض تركيا الانضمام إلى العقوبات ضد موسكو: نصف وارداتنا من الغاز روسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا في ظل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك حسبما نشرته «روسيا اليوم»، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أردوغان، اليوم الجمعة للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته إلى بلده من بروكسل، إن أنقرة تلتزم ببعض سياسات الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات، مشددًا في الوقت نفسه على أن تركيا لا تستطيع وضع علاقاتها مع روسيا جنبا.

وأوضح أن نحو نصف واردات الغاز الطبيعي يأتي إلى تركيا من روسيا، مشيرًا أيضا إلى أهمية التعاون بين الدولتين في بناء محطة أكويو النووية التركية.

ولفت إلى أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقر بصواب قرار أنقرة عدم الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، مضيفًا أنه يتعين على تركيا التعامل بدقة مع هذه المسألة الحساسة.

وتابع: «أولا، لا أستطيع السماح بأن يعاني مواطنو بلدي من البرد في فصل الشتاء، وثانيا، لا أستطيع إعادة تشغيل هذا القطاع (التعاون بين روسيا وتركيا)».