ضبط طن وربع معسل مجهول المصدر بأسواق الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، من ضبط نحو طن وربع معسل مجهول المصدر، في الحملات التي تشهدها أسواق الإسكندرية، عقب توجيهات بتشديد الرقابة على كل السلع بالأسواق.



وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تحت إشراف جمال عمار، وكيل المديرية، بالاشتراك مع حملة حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، بشن حملة مكثفة، أسفرت عن ضبط 1250 كيلوجرام «معسل» مجهول المصدر، بدون أي بيانات أو فواتير دالة على الحيازة، داخل مصنع بدون ترخيص، قبل تداوله في الأسواق.



كما أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر متنوعة، تمثلت في عدد 3 محاضر إدارة وتشغيل منشآت بدون ترخيص، عبارة عن مطعم كشري، ومحل مجمدات، ومحل جزارة، وتحرير عدد 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام للتحقيق واستكمال الإجراءات.