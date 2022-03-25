إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الجمعة، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح.