 إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري واستئناف الحركة الملاحية - بوابة الشروق
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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري واستئناف الحركة الملاحية

كتبت - رضا الحصري :
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 10:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 10:48 ص
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الجمعة، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح.

وأكد البيان أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية بالميناء مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أمس إغلاق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، واضطراب حالة البحر، مما ترتب عليه إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية .

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