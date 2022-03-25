وزيرا الخارجية الأمريكي والكوري الجنوبي يتفقان على ضرورة الرد الصارم على الإطلاق الصاروخي الأخير لبيونج يانج

اتفق وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي "جونج وي-يونج" على الحاجة إلى ردود صارمة على إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بلينكن ويونج" أدانا خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، الإطلاق الصاروخي الأخير لبيونج يانج، باعتباره انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف بيونج يانج الاختياري لتجارب الصواريخ بعيدة المدى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي في وقت سابق من اليوم في الاستعراض الثاني عشر لقوتها خلال هذا العام.

وتعهد الجانبان بالحفاظ على التنسيق الوثيق والموقف الدفاعي المشترك الذي لا يتزعزع بين الحليفين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أربعة أيام إجراء تدريبات إطلاق نيران بالمدفعية. كما أجرت كوريا الشمالية تجربة غير ناجحة لإطلاق ما يبدو أنه نظام صاروخي طويل المدى الاسبوع الماضي.