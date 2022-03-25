الوكالة الأمريكية للتنمية واليونيسف يقدمان مليون دولار لمساعدة فيتنام في مكافحة كورونا

قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) واليونيسف معدات منقذة للحياة ومستلزمات إدارة لقاحات بقيمة مليون دولار لحكومة فيتنام للمساعدة في استجابتها لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة فيتنام نيوز المحلية، أن المعدات والإمدادات، التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم تسليمها من خلال اليونيسف بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022، تشتمل على 2.5 مليون حقنة و 125 ألف قناع وجه N95 و 250 شاشة محمولة للمرضى.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن هذا التبرع جاء في وقت مناسب حيث تتعامل البلاد حاليا مع الموجة الحالية التي يغذيها أوميكرون.

وحضر الحفل الذي أقيم في وزارة الصحة اليوم الجمعة للاحتفال بهذا الإنجاز، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية آن ماري ياستيشوك، وممثلة اليونيسف في فيتنام رانا فلاورز، ونائبة وزير الصحة الفيتنامي تران فون ثوين.

وقالت آن ماري ياستشوك: "لقد بنت الولايات المتحدة وفيتنام عقودا من التعاون والصداقة، بالاعتماد على نقاط القوة والقدرات لدى بعضهما البعض ، لتحديد الأولويات القصوى ومعالجتها بشكل مشترك عند الاستجابة لكورونا".

وشكر نائب وزير الصحة تران فون ثوين الشركاء الدوليين على مساعدة فيتنام في التعامل مع تفشي كورونا وتحقيق تغطية تطعيم قوية.

ويأمل أن تستمر وزارة الصحة الفيتنامية في تلقي المزيد من الدعم القيم من الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء آخرين في العالم.

وسجلت فيتنام حتى الآن أكثر من 8 ملايين و338 ألف إصابة بفيروس كورونا و42 ألف وفاة منذ بداية الجائحة كما تم تطعيم ما يزيد على 77 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس.