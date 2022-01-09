 صانعو خطوط أنابيب النفط والغاز الروس يعانون من انتكاسة بسبب العقوبات - بوابة الشروق
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صانعو خطوط أنابيب النفط والغاز الروس يعانون من انتكاسة بسبب العقوبات

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 9:06 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 9:06 م
يعاني أصحاب الشركات الروسية  المصنعة لأنابيب الصلب المستخدمة في مشاريع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم من انتكاسة، بعد توقف معهد البترول الأمريكي عن طرح خدمات التصديق في ذلك البلد استجابة للعقوبات التي فرضها الغرب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأمنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن هذه الخطوة ستعيق معها قدرة الشركات الروسية على تصدير إنتاجها من أنابيب الصلب إلى مشاريع الطاقة من أفريقيا إلى الشرق الأوسط ، في الوقت الذي يبحث فيه العالم بشكل عاجل عن مصادر إضافية للإمدادات بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأعلن معهد البترول الأمريكي في رسالة إلى عملائه الروس السابقين بتاريخ 17 مارس الجاري، واطلعت بلومبرج على نسخة منها عن توقفه عن إصدار "خدمات التصديق داخل الاتحاد الروسي استجابة للقيود التي فرضتها حكومتا الولايات المتحدة وروسيا على الشؤون المالية والأنشطة التجارية .

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