جونسون يعرب عن تعاطفه مع ضحايا الرحلة الصينية في مكالمة مع شي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تعاطفه مع ضحايا الرحلة، التي تحطمت في الصين الأسبوع الماضي، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية -على موقعها الإلكتروني- أن الرئيس شي طلب من رئيس الوزراء، نقل أطيب تمنياته إلى جلالة الملكة بمناسبة احتفالها بيوبيلها.

وناقش القائدان، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، واستمرت المكالمة قرابة الساعة، ووافق الجانبان على التحاور مرة أخرى قريبًا.

وتحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران تشاينا إيسترن من طراز بوينج 737-800 في جبال الصين الجنوبية، وكان على متنها 132 شخصًا.