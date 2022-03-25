الكرملين: نطلب من بايدن توضيحات بشأن تورط نجله في أنشطة البنتاجون البيولوجية بأوكرانيا

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أعلن الكرملين، أن روسيا ستطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، توضيحات بشأن وثائق قالت موسكو إنها تؤكد وجود صلة بين نجله هانتر وأنشطة البنتاجون البيولوجية في أوكرانيا، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.