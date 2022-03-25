مذكرة تعاون بين جامعة العلمين بالإسكندرية وويست فيرجينيا الأمريكية للتبادل الطلابي

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وقع الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الأهلية بالإسكندرية، مذكرة تعاون مشترك مع جامعة ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية، اليوم الجمعة بحضور الدكتور ديفيد ستيوارت نائب رئيس جامعة ويست فيرجينيا للعلاقات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الكردي شرحاً عن الجامعة وكلياتها وبرامجها ومبانيها وتجهيزاتها والخدمات التي تقدمها لطلابها، وأعرب عن رغبته فى التعاون مع الجامعة وتبادل الأساتذة والطلاب ومنح درجات مزدوجة ومشتركة من الجامعتين.

فيما تم عقد لقاء مع طلاب جامعة العلمين لبحث سبل تفعيل مذكرة التعاون عن طريق تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس واستقبال طلاب من جامعة ويست فيرجينيا بجامعة العلمين الدولية.

تأتي تلك الزيارة كنتيجة لزيارة د. عصام الكردى إلى جامعة ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في فبراير الماضي.