قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ما يسمى «الطب البديل» مثله كالدجل والشعوذة، واصفًا هذا الأمر بأنه نوع من العبث.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يُقبض عليهم فورًا، مشيرًا إلى وجود العديد من الصيادلة يأخذون أحكامًا لممارستهم سلوكيات مثل التشخيص، رغم أنهم داخل المجال.

ورفض مصطلح «الطب البديل»، فهذا توجيه مباشر للمواطن بأن هذا أمر يتعلق بالعلاج والتعامل مع الجسم البشري، مؤكدًا أنه ضد إلصاق الطب بأي كلمة خالية من الأسس العلمية المعتمدة عالميًا.