الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قوانين رقمية مهمة لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا العملاقة

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توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاتفاق يوم الخميس من أجل قوانين جديدة مهمة لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.

وقال أندرياس شفاب، عضو البرلمان الأوروبي، ممثل الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي في المحادثات، إن الإتفاق "بداية حقبة جديدة لتنظيم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم".

وتابع في بيان أن" قانون السوق الرقمي يضع نهاية للهيمنة المتزايدة باستمرار لشركات التكنولوجيا الكبيرة".

ويركز قانون السوق الرقمي على مخاطر تشويه السوق ويستهدف أكبر اللاعبين الرقميين- الذين تتصرف منصاتهم وفق ما يسمى "حراس البوابة"- لمنعهم من إساءة استغلال وضعهم المهيمن على السوق.

ويعتبر هذا أول مجهود كبير لتنظيم الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما.

ويغطي التشريع منصات مثل محركات البحث أو الشبكات الاجتماعية التي تحتوي على ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط شهريا داخل الاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمتها في سوق الأسهم 75 مليار يورو (83 مليار دولار) وإيرادات سنوية تبلغ 5ر7 مليار يورو.

كما أنه يحظر على شركات التكنولوجيا العلاقة أن تمنح منتجاتها وخدماتها، من بين أمور أخرى، معاملة تفضيلية على الشركات المنافسة.

ويجب أن يكون بإمكان المستخدمين حذف التطبيقات المثبتة مسبقا بشكل متكرر. كما يجب أن يكون المستهلكون قادرين على استخدام خدمة رقمية دون الحاجة إلى الموافقة على مشاركة بياناتهم على نطاق أوسع عبر شركات التكنولوجيا والكيانات الأخرى.

وفي حال حدوث انتهاكات جسيمة، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تواجه عقوبات كبيرة قد تصل إلى وتتضمن تفكيك شركاتها.

ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن إقرار القانون حتى يدخل حيز التنفيذ.