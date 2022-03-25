مسؤول بالبنتاجون: روسيا ستخرج من النزاع الأوكراني أضعف سياسيا وعسكريا واقتصاديا

قال وكيل وزير الدفاع لشئون السياسة الأمريكية (البنتاجون)، كولن كول، إن روسيا ستخرج من النزاع في أوكرانيا أكثر ضعفا وعزلة، موضحا أنه يعتقد بدرجة عالية من اليقين بأن روسيا ستخرج أضعف عسكريا واقتصاديا وسياسيا وجيوسياسيا، مضيفًا أن حرب أوكرانيا ستجعل أوكرانيا عبء استراتيجيًا على الصين.

وأشار -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة- إلى أن الذخائر ذات التوجيه الدقيق الروسية بدأت تنفذ، ومن المرجح أن تعتمد على القنابل غير الموجهة، والمدفعية، كاشفًا عن كون الاستراتيجية الدفاعية للبنتاجون تحدد روسيا كتهديد خطير، مضيفًا أن روسيا لا يمكن أن تشكل نظام تحدي طويل الأمد للولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون، أفادوا أمس بأن معدل فشل صواريخ كروز الروسية يتراوح بين 20% إلى 60%، وأن ذلك قد يساعد في تفسير سبب فشل روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهدافا رئيسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية، على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير.