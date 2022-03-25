قال الإعلامي خالد ميري، إن الحرب الروسية الأوكرانية (التي تخطّت شهرها الأول) لا يُتوقع موعد نهايتها.

وأضاف خلال برنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه ، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هذه المواجهة تندرج في إطار حروب الجيلين الأول والثاني كونها تشهد التحامًا مباشرًا مع استخدام لكل أنواع الأسلحة وصولًا للصاروخ الأسرع من الصوت، لكنها تُدرج أيضًا ضمن حروب الجيلين الرابع والخامس.

وأشار إلى أن الإعلام بكل أنواعه يلعب دورًا مهمًا في هذه الحرب، لافتًا إلى أن روسيا تحقق انتصارات مهمة على الأرض بفعل عدم وجود توازن في القوة مع أوكرانيا رغم صدور تقارير أمريكية عن أن روسيا فوجئت بشكل المقاومة الأوكرانية.

ونوه بأن هناك قوى أخرى تراقب الحرب وتضحك عليها وهي دولة الصين، وعلى استعداد لتأدية دور مهيمن ومؤثر في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل بعد انتهاء الحرب.