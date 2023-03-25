الداخلية: ضبط تشكيل عصابي و178 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 178 قطعة سلاح ناري.



وشملت المضبوطات: "19 بندقية آلية، و18بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و132 فردا محليا، و349 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و246 قطعة سلاح أبيض".



ونجحت الحملات، في ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 3 حوادث متنوعة، وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي متنوع، وضبط 337 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 210 كيلوجرامات من المخدرات، و27 متهما ومراقبا هاربا، و21 متهما بالبلطجة، و282 دراجة نارية مخالفة، و19 ألف مخالفة مرورية.



وخلال الحملات تم فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وأحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.