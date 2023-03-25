كايرو للصرافة تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 20 فرعا بنهاية 2023

تستهدف شركة كايرو للصرافة -المملوكة لبنك القاهرة- الوصول بعدد فروعها إلى ٢٠ فرعا بنهاية العام الحالى، تبعا لتصريحات محمد رجائى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

وقال رجائى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تمتلك حاليا ٦ فروع وجار تجهيز فرعين آخرين بمدينة شبين بالمنوفية ومصر الجديدة.

أشار رجائى إلى أن الشركة تستهدف التواجد فى شتى أنحاء الجمهورية فى المناطق الأكثر كثافة وحركة، مشيرا إلى أن الحديث المتكرر عن احتمالية حدوث تعويم آخر لسعر العملة أدى إلى تراجع الحصيلة اليومية من بيع العملة.

تابع: يوجد إقبال كبير على شراء الريال السعودى تزامنا مع موسم العمرة، مطالبا بإطلاق مبادرة من المؤسسات الدينية فى مصر لحث راغبى أداء العمرة هذا العام على توجيه إنفاق تكاليف أداء العمرة على الأعمال الخيرية داخل البلاد مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة فى الظروف الراهنة.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة قام بتأسيس شركة كايرو للصرافة برأس مال مرخص 250 مليون جنيه ومدفوع 100 مليون جنيه وذلك فى إطار دور البنك لتقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة التى تعمل على توسيع قاعدة عملاء البنك وزيادة موارد النقد الأجنبى بما يتماشى مع خطط الدولة والبنك المركزى تحقيقا لأهداف الشمول المالى فى إطار رؤية مصر 2030، كما أنها تعكس ريادة بنك القاهرة ودوره الداعم للاقتصاد المصرى.