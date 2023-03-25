جمعية هندية: تغير المناخ يهدد صناعة الشاي عالميا

أعلنت جمعية منتجي الشاي الهندية، وهي هيئة رائدة في مجال الزراعة، أن تغير المناخ يهدد هذه الصناعة على مستوى العالم مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع تكاليف الإنتاج.



وقال متحدث باسم الجمعية، إن تغير المناخ يهدد أيضا جدوى صناعة الشاي على المدى الطويل مما يتسبب أيضا في زيادة تفشي الآفات وذلك يجعل إدارة بقايا المبيدات تطفو على السطح كتحد كبير، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وللتخفيف من وطأة تأثير المناخ، أفادت الجمعية بأن الصناعة بحاجة إلى اعتماد متعدد الأوجه لمعالجة قضية تغير المناخ عن طريق ممارسات الزراعة المستدامة والحد من الآثار الكربونية.