يويفا يلمح إلى استبعاد أندية بيلاروس من المسابقات القارية

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مناقشة إمكانية حظر مشاركة الأندية البيلاروسية في المسابقات القارية، وذلك عبر اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا الشهر المقبل.

وردا على مطالبات أعضاء بالبرلمان الأوروبي باستبعاد الفرق البيلاروسية، قال ألكسندر سفيرين رئيس اليويفا في خطاب موجه لهم مساء الجمعة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لطالما كان يويفا يعتزم مناقشة وضعية بيلاروس"، خلال الاجتماع الذي سيجرى في لشبونة في الرابع من أبريل المقبل.

وجاءت مطالبات أعضاء البرلمان الأوروبي باستبعاد الفرق البيلاروسية، نظرا لتعاون بلادهم مع روسيا في غزوها العسكري لأوكرانيا، لكن في الوقت الذي جرى فيه استبعاد الفرق الروسية من البطولات الدولية، لايزال يحق لأندية بيلاروس المشاركة فيها، لكن دون أن تستضيف المباريات على أرضها وكذلك دون حضور جماهير.

وأشار سفيرين "يويفا يدين الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا".

وأضاف "نحن أيضا نشارك المجتمع الدولي قلقه الشديد بشأن التطورات المتعلقة ببيلاروسيا والحرب ضد أوكرانيا. يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كثب التطورات المقلقة التي حددتها في رسالتك".

وأكد سفيرين أن الوضع في بيلاروس "يخضع لمراجعة قانونية ووقائعية شاملة "ولكن هذا القرار يقع على عاتق اللجنة التنفيذية وحدها".

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي سيجرى في لشبونة سيأتي قبل يوم واحد من انتخابات رئاسة اليويفا والتي يسعى من خلالها سفيرين للفوز بولاية ثالثة في منصب الرئيس.