قالت الفنانة نيللي كريم، إنها لا يمكن أن تسامح في الخيانة الزوجية، لكنّها أوضحت أن مقولة «الراجل مش بيملى عينه إلا التراب» لا تنطبق على كل الرجال.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «The Nine Show»، عبر قناة «الشمس»، أن الراجل هو المسئول عن نكد زوجته، معتبرة أن الرجال هم مصدر النكد من الأساس.

وذكرت أنه لا تقبل أن تكون لزوجها صديقات مقربات منه، كما أنّها لا يمكن أن تقبل الزواج من شخص متزوج، باعتباره يكون خائنا لزوجته الأولى.

وأوضحت نيللي، أن زوجها إذا ما قرر الزواج عليها ستنفصل عنه على الفور، مؤكدة أن المرأة يمكن أن تعيش دون رجل.

وسُئلت نيللي «ليه نادرا لما الراجل يحب بجد»، فأجابت: «علشان أن مقتنعة إن الواحد بيحب مرة واحدة في حياته».