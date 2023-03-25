ميدفيديف يدعو لمنع العملاء الأجانب من جني الأموال في روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، النواب الروس إلى تمرير قانون ينص على أنه لم يعد من الممكن السماح للأشخاص المصنفين "عملاء أجانب" بجني الأموال في البلاد.

ومازال ميدفيديف الذي كان رئيس وزراء سابق أيضا، يتمتع بنفوذ كبير بوصفه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. وأدلى بتلك التصريحات اليوم السبت أمام وسائل الإعلام الروسية.

ويستهدف قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل الأشخاص ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في روسيا غير الموالية لخط الحزب الحكومي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أضافت روسيا الصندوق العالمي للحياة البرية إلى قائمتها الخاصة بـ"العملاء الأجانب".

ومن شأن طلب ميدفيديف أن يعني، بين أشياء أخرى، فرض حظر مهني وحظر نشر على منتقدي الكرملين في روسيا.

ولتصنيف شخص ما على أنه "عميل أجنبي"، لا يتعين على السلطات إثبات أن الشخص قد تلقى أموالا من الخارج، ويكفي الزعم أن المتهم تحت "نفوذ أجنبي".

وتضم القائمة السوداء الخاصة بوزارة العدل الروسية حاليا أكثر من 160 منظمة وأكثر من 250 فردا.