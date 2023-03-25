السنغال تكتسح موزمبيق بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا

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اكتسح المنتخب السنغالي نظيره منتخب موزمبيق 5 / 1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية عشر من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق يوسف سابالي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 32 سجل إليمان ندياي الهدف الثالث، فيما أضاف بولاي ديا الهدف الرابع في الدقيقة 39.

وسجل منتخب موزمبيق هدفه الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق جليدو فيلانكلوس ، قبل أن يختتم حبيب ديالو الخماسية في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن موزمبيق في المركز الثاني، ويحتل منتخب رواندا المركز الثالث برصيد نقطتين ، ويتذيل منتخب بنين الترتيب برصيد نقطة.