📌 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha!



💬 ❝Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız❞



▣ Kılıçdaroğlu, bulunduğu ittifakın adını karıştırarak, "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." dedi. pic.twitter.com/eXNS9lzMVf — Haber 7 (@Haber7) March 24, 2023

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر صحفي إثر زيارته لولاية ملاطيا التي تضررت من الزلزال المدمر.وقال كليجدار أوغلو: "نحن نوجد هنا كقادة تحالف الجمهور"، ليرد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بقوله: "تحالف الأمة".يذكر أن "تحالف الجمهور" هو التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، ومرشحهم المشترك للانتخابات الرئاسية، رجب طيب أردوغان.أثار هذا الفيديو الذي تم تداوله من قبل وسائل الإعلام التركية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاستهجان والسخرية، وفق وكالة سبوتنيك.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 مايو المقبل.وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات: "شعبنا سيؤدي ما يلزم في 14 مايو".واعتبر الرئيس التركي أن المعارضة تستغل كارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد، وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس، مضيفًا: "نحن الآن ندوّن كل هذه الاتهامات والملاحظات وسنفتح هذا الملف مرة أخرى عندما يحين الوقت المناسب".