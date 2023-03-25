تعرضت محافظة شمال سيناء، في الساعات الماضية، لأحوال جوية غير مستقرة، مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار سقوط أمطار.

وطالبت رئاسة مركز ومدينة الحسنة، في بيان، جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، نظرا لما تتعرض البلاد حاليا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديده يصاحبها أمطار غزيرة.

ونصحت المواطنين بتوخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتجنب التحرك بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

كما طالبت بعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة أو سقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة منعا لوقوع أي حوادث.