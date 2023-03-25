تعرضت محافظة شمال سيناء، في الساعات الماضية، لأحوال جوية غير مستقرة، مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار سقوط أمطار.
وطالبت رئاسة مركز ومدينة الحسنة، في بيان، جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، نظرا لما تتعرض البلاد حاليا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديده يصاحبها أمطار غزيرة.
ونصحت المواطنين بتوخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتجنب التحرك بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
كما طالبت بعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة أو سقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة منعا لوقوع أي حوادث.
وفي وقت سابق، قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجمعة شهد ذروة موجة التلقبات الجوية، التي تضمنت هطول أمطار غزيرة وحدوث البرق والرعد على أغلب الأنحاء.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة استمرار هطول الأمطار، كما تستمر هذه التلقبات غدا السبت.
وأوضحت أن أمطار السبت ستكون متوسطة وقد تصل إلى غزيرة ورعدية على أغلب المحافظات الشمالية.
ونبهت بأن درجات الحرارة غدا السبت، تشهد انخفاضا ملحوظا، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، مقارنة بـ29 درجة مئوية تم تسجيلها في نهار الجمعة.
وأشارت إلى نشاط حركة الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، ويكون أيضا مثيرا لبعض الرمال والأتربة في المحافظات الجنوبية