منظمة جرينبيس تنتقد اتفاق برلين والمفوضية بشأن سيارات الاحتراق الداخلي

انتقدت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس)، بشدة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية بشأن السماح بترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق حتى بعد عام 2035.

وقال بنيامين شتيفان، خبير النقل في المنظمة البيئية ببرلين، اليوم السبت: "هذا الحل التوافقي الفاسد يقوض حماية المناخ في حركة المرور ويضر بأوروبا".

وحذر شتيفان، من أن الاتفاق سيعمل على تمييع "التوجه المطلوب بشكل عاجل لقطاع صناعة السيارات نحو التنقل الكهربائي الفعال".

واتهم شتيفان، المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم إيقاف "الابتزاز المستهتر للاتحاد الأوروبي"، من جانب الحزب الديمقراطي الحر.

وأضاف أنه "بعد هذه النتيجة المخيبة للآمال أصبح من الواضح بصورة أكبر أن على شولتس أن يدفع الحزب الليبرالي في لجنة التحالف التي ستنعقد صباحا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المناخ في حركة المرور".

ورأى شتيفان، أنه على الحكومة "أن تركز الآن بشكل كامل على توسيع نطاق السكك الحديدية بدلا من أن تشق عبر البلاد المزيد من الطرق السريعة الضارة بالمناخ".

ويشار إلى أنه بعد خلاف استمر على مدار أسابيع توصلت الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية مساء أمس الجمعة، إلى الاتفاق على السماح بترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق حتى بعد عام 2035 في حال استخدمت الوقود المحايد مناخيا.

ويبحث شولتس، مع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم غدا الأحد، في جلسة للجنة الائتلاف الحاكم، قضايا أخرى ذات صلة بالتغير المناخي ومنها توسيع نطاق الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى الإلغاء المزمع للمدافئ التي تعمل بالنفط والغاز.