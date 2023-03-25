سنغافورة تحذر من تسبب تزايد أعداد بعوضة إيديس إيجيبتاي في تفشي حمى الضنك

حذرت وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة، اليوم السبت، من مغبة التفشي المحتمل لحمى الضنك في البلاد، مع اقتراب حلول الأشهر الأكثر دفئا بدءا من يونيو وحتى أغسطس، وسط زيادة متوقعة في أعداد البعوضة التى تنقل حمى الضنك وتعرف باسم "إيديس إيجيبتاي".



وقالت وكالة البيئة الوطنية: إن "أسراب البعوض هذه تنقل النمط الأقل شيوعا لفيروس حمى الضنك (دي إي إن في-3)، والذي لا يزال الكثيرون في المجتمع عرضة له، بسبب عدم التعرض السابق لهذا الفيروس، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.



وسُجل أكثر من 2000 حالة إصابة بحمى الضنك منذ بداية العام، بيد أن وكالة البيئة الوطنية في سنغافورة، قالت إن هذا الرقم سيرتفع، مع ارتفاع أعداد البعوض الناقل للفيروس بالفعل بنسبة 16% مقارنة بالأرقام المسجلة في شهر فبراير من العام الماضي.



وأكدت الوكالة أنه يوجد حاليا 39 بؤرة نشطة لتفشي حمى الضنك في سنغافورة، مع استمرار تسجيل أكثر من مئة حالة أسبوعيا منذ بداية العام.



وقالت وكالة البيئة الوطنية: "من الضروري أن يتخذ جميع السكان والجهات المعنية إجراءات فورية للحد من أعداد بعوضة ايديس إيجيبتاي والحيلولة دون انتقال المرض".