حميديتش يفسر أسباب إقالة ناجليسمان من بايرن ميونيخ

فسر حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، قرار إقالة المدير الفني للفريق جوليان ناجليسمان.

قال حميديتش في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لبايرن ميونيخ على "تويتر":" لقد فكرنا في الأمر بعناية، ومن وجهة نظرنا اتخذنا القرار الأفضل لنادي بايرن ميونيخ".

أضاف:" في مارس من العام الماضي كان لدينا هذه الموجة "هزة" في أداء الفريق، ثم في سبتمبر، ومؤخرًا لم ننتصر سوى في خمس مباريات من أصل 10 في الدوري الألماني".

أوضح:" رأينا أنها لم تعد المرحلة المناسبة، والأمور لم تعد تسير على النحو الصحيح بين المدرب والفريق".

أتم:" عندما يتجه منحنى الأداء نحو الأسفل، لابد أن تتخذ موقفًا".

وأعلن بايرن ميونيخ، أمس الجمعة، إقالة ناجليسمان لعدة أسباب منها تراجع نتائج الفريق والتفريط في صدارة البوندسليجا لصالح دورتموند، وسوء العلاقة بين المدرب واللاعبين.

وعين بايرن ميونيخ توماس توخيل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لجوليان ناجليسمان، حتى 2025.