ذكرت الشرطة في سنغافورة، اليوم السبت، أنه تم القبض على امرأة إندونيسية - 28 عاما، حاولت مغادرة سنغافورة بعدما أحرقت زوجها بالمياه الساخنة، بحسب مزاعم، بينما كانت العبارة التي استقلتها في المياه الإقليمية للجمهورية.



وأفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية بأن كاميرات مراقبة تابعة للشرطة، رصدت المرأة وهي تسكب المياه على رجل في منطقة ماكفيرسون صباح الخميس الماضي.



وذكرت الشرطة أنها هرعت إلى موقع الحادث في الساعة 0730 صباحا، لكن المرأة فرت من المكان قبل وصولها.



وأصيب الرجل - 24 عاما، بحروق من الدرجة الثانية في رقبته وكتفيه وكان واعيا لدى نقله إلى المستشفى. وتم ترك القارورة التي يشتبه في استخدامها في الهجوم قرب موقع الجريمة.



وذكرت الشرطة أن المرأة حاولت الفرار على متن العبارة من مركز سنغافورة للرحلات البحرية، لكن شرطة خفر السواحل اعترضت العبارة قبل مغادرتها المياة الإقليمية لسنغافورة، بعد جهود تمت بالتنسيق بين عدة أجهزة لملاحقتها. وتم القبض عليها في نفس يوم الواقعة.