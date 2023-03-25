بريطانيا: اتهام مراهقين اثنين بقتل صبي عمره 16 عاما

وجهت السلطات البريطانية، اتهامات إلى مراهقين اثنين بقتل صبي (16 عاما) تعرض للطعن حتى الموت في نورثهامبتون (100 كيلومتر) شمال لندن.



وتوفي روهان شاند في أعقاب الحادث الذي وقع بالقرب من فندق "كوك" في طريق هاربورو بمنطقة كينجسثورب الساعة الثالثة و35 دقيقة مساء الأربعاء.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن شرطة نورثهامبتونشاير قولها إن الصبيين وعمرهما 16 عاما و14 عاما وهما من نورثهامبتون سيمثلان أمام محاكمة نورثهامبتون صباح اليوم السبت بتهمة القتل.



ولم يتم ذكر اسمي الصبيين لأسباب قانونية.



وقالت الشرطة في وقت سابق إنها اعتقلت رجلين 49 عاما و21 عاما من نورثهامبتون فيما يتعلق بمقتل المراهق ولكن تم إطلاق سراحهما بدون اتخاذ أي إجراء إضافي.