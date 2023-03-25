تحدث أوزوالد موتابا المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، في إياب الدور الثالث من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكان المنتخب المصري الأوليمبي قد فاز بهدفين دون رد على نظيره الزامبي، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، على ستاد الدفاع الجوي.

وقال موتابا في المؤتمر الصحفي للمباراة: «مباراتنا أمام مصر ستكون صعبة بالطبع، ولكننا نريد التأهل إلى أم إفريقيا، وجاهزون لتقديم أفضل ما لدينا أمام جمهورنا».

وأضاف: «يجب علينا تقديم أفضل مستوى لنا في التحولات الهجومية، وعلينا الضغط على المنافس بكل الطرق الممكنة، وإذا سجلنا هدفًا مبكرًا، ستعود الأمور إلى نطاق المنافسة بين الفريقين».

وأتم: «كنا قريبين من التسجيل في مباراة الذهاب خلال 3 كرات في الشوط الأول، ولكن الخصم نجح في تسجيل هدفين في آخر ربع ساعة».