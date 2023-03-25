قالت الفنانة ناهد السباعي، إن الفنانة رانيا يوسف هي نجمة الإغراء الأولى في مصر.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "VIP" على قناة "هي": "أنا ماليش دعوة بلبسها.. أنا بتكلم عن الشغل والأفلام.. رانيا يوسف لو عملت أفلام كتير ممكن تبقى نجمة الإغراء الأولى".

وأشارت إلى أن والدتها دائما ما تعبر عن رأيها بهدوء في إطلالاتها - أي إطلالات ناهد، وتابعت: "لو هي شايفة إن فيه مكنش المفروض ألبسها بتقولي لازم تخلي بالك.. الشكل ممكن يبان حاجة قدام العين لكنها بتيجي على الكاميرا والريد كاربت مختلفة تماما".

ولفتت إلى أنها والدتها منعتها في الكثير من المناسبات من ارتداء فساتين معينة، لا سيما عندما تركب سيارتها.

