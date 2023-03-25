ألمانيا: آلاف من طائفة شهود يهوه يحيون ذكرى قتلى هجوم هامبورج

أحيا آلاف من ممثلي طائفة "شهود يهوه" في ألمانيا اليوم السبت، ذكرى ضحايا إطلاق النار العشوائي الذي وقع في هامبورج قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وحسب بيانات الطائفة، تجمع ما يصل إلى 4000 شخص من أتباع الطائفة في حفل التأبين في الصالة الرياضية في حي الترسدورف.

ودعت الطائفة أقارب للضحايا وناجين من الحادث، بالإضافة إلى أكثر من 50 رابطة في هامبورج وممثلين للسياسة والسلطات للحضور وكان من بين المدعوين عمدة هامبورج بيتر تشنتشر.

وكانت الكنائس المسيحية، أقامت فعالية مسكونية في الكنيسة الرئيسية سان بتري في هامبورج، يوم الأحد الماضي، لإحياء ذكرى الضحايا وأرادت الكنائس بهذه الفعالية الإعراب عن الحزن لهذا الحادث وتقديم المواساة والرعاية.

وكانت الطائفة أعربت عن دعمها لهذه الفعالية لكنها لم تشارك فيها.

فيما وقعت الجريمة، مساء التاسع من الشهر الجاري، عندما أطلق ألماني، 35 عاما، النار بشكل عشوائي من مسدس نصف آلي داخل قاعة تابعة لطائفة شهود يهوه فقتل سبعة أشخاص بينهم جنين قبل أن ينتحر، كما أسفر الهجوم عن إصابة تسعة أشخاص.