بريطانيا تكرم حملة نعش الملكة إليزابيث بميداليات فضية

حصل 8 من حملة نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية على الميدالية الملكية الفيكتورية الفضية، وتم تسميتهم كحاصلين على مرتبة الشرف بموجب النظام الملكي الفيكتوري تقديراً لخدمتهم للملكة.



ونال تلك الميدالية كل من الرقباء لانس أليكس تورنر، ورايان جريفيث ولانس إلياس أورلوفسكي، والعريف لانس توني فلين، والحراس فليتشر كوكس، وجيمس باترسون، ولوك سيمبسون، وديفيد ساندرسون، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.



كما تم إدراج أقرب مستشارة للملكة، أنجيلا كيلي، وحاملي النعش الذين حملوا نعش الملكة في استراحتها في إدنبرة، في قائمة التكريم الخاصة.



وعملت كيلي، وهي المساعدة الشخصية للملكة ومستشارها وأمينها، لدى البلاط الملكي لأكثر من 25 عاما، وأثناء الإغلاق الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كان يعتقد أن كيلي جزء من مجموعة صغيرة خضعت للعزل مع الملكة.