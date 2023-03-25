أمريكا تعلن اعتزامها إطلاق حوار استراتيجي شامل مع المعارضة في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، اعتزام الولايات المتحدة إطلاق حوار استراتيجي شامل يغطي الديمقراطية والموضوعات المرتبطة ذات الاهتمام المشترك مع الحركة الديمقراطية (المعارضة) والمجتمع المدني البيلاروسي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنه "في يوم الحرية في بيلاروسيا، نعيد التأكيد على السياسة طويلة الأمد للولايات المتحدة لدعم بيلاروسيا الديمقراطية والمستقرة وذات السيادة".

وتابع البيان إن "هذا الالتزام لا يتزعزع، وحزبي، ومتجذر بقوة في قيم أمتنا.وأن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم هذه السياسة بكل إخلاص، كما فعل جميع رؤساء الولايات المتحدة على مدار أكثر من 30 عاما".

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة تكرس هذا اليوم لإطلاق سراح ما يقرب من 1500 سجين سياسي.. ومن أجل حرية جميع البيلاروسيين، الذين يستحقون صنع مستقبلهم الخاص".