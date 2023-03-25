رئيس شركة إنرشيا للتنمية العقارية: الأراضي تمثل 45% من إجمالي تكاليف المشروع بعد ارتفاع أسعارها

• دعم الدولة ضروري لاستمرار صناعة العقار.. واتحاد المطورين يضبط إيقاع السوق

قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن القطاع العقارى واجه على مدار السنوات الثلاث الماضية تحديات كبيرة بداية من أزمة كورونا وتعقيدات سلاسل الإمداد العالمية وأخيرًا الحرب «الروسية ـ الأوكرانية»، والتى فرضت جميعها أعباء على صناعة العقارات تتطلب تقديم كامل الدعم للمطورين، ليتمكنوا من مواجهتها واستمرارهم فى العمل.

أضاف العدوى، أن القطاع العقارى يواجه ارتفاعًا كبيرًا بعناصر التكلفة للمشروعات العقارية، فمثلًا عنصر «الأرض» شهد ارتفاعًا كبيرًا فى الأسعار خلال عام واحد ليشكل 45% من إجمالى التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما ينعكس على أسعار بيع الوحدات.

وقال العدوى إن الفترة الحالية تتطلب معالجة استثنائية لأوضاع السوق العقارية حتى تستمر فى العمل، خاصة أنها أحد القطاعات الواعدة المؤثرة فى الاقتصاد المصرى بنسبة مساهمة تصل إلى نحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، وتوفر الملايين من فرص العمل.

طالب العدوى بتقليل قيمة أقساط الأراضى وتثبيت سعر الفائدة عليها، لافتا إلى أن الشركات العقارية تقوم ببيع منتجاتها بسعر ثابت ومحدد مع العميل، وتقوم بالتنفيذ والتسليم خلال فترة تصل إلى 3 و4 سنوات، وخلال الفترة بين البيع والتنفيذ تواجه الشركات العقارية ارتفاعًا فى التكلفة تتحمله بمفردها.

وأوضح أن الحل الأساسى للتعامل مع هذه الفجوة هو تغيير فلسفة تمويل المشروعات العقارية بحيث يبدأ التمويل مع أول يوم لتنفيذ المشروع وقبل البدء فى بيع الوحدات، ويكون البنك شريكًا للمطور فى تمويل المشروع وفق ضوابط محددة تحقق مصالح كافة الأطراف.

وشدد على أن مبيعات السوق العقارية خلال الـ3 سنوات الماضية تحتاج من الدولة منظومة تتيح للمطور تعويض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، بجانب الوصول لمعادلة واضحة وصريحة تخضع لقواعد وضوابط محددة تحافظ على حقوق الأطراف كافة، وتضمن عدم وجود خسائر لأى طرف، مؤكدًا أهمية ظهور اتحاد المطورين خلال الفترة الراهنة كجهة مسئولة عن تنظيم السوق العقارية وتحافظ على علاقة متوازنة بين كافة أطراف صناعة العقار.